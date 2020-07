Milan, boom di vendite per la nuova maglietta

Boom di vendite per la nuova maglia del Milan, spinte anche dagli ottimi risultati in campo della squadra di Stefano Pioli. La divisa rossonera, svelata ufficialmente martedì e ispirata alla storia e all'architettura della città di Milano con un richiamo alla Galleria Vittorio Emanuele II, ha fatto segnare un +1700% nei primi due giorni dal lancio rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Una tendenza positiva a dimostrazione di quanto la maglia piaccia alla tifoseria rossonera, tra l'altro senza che sia ancora stata indossata da Ibrahimovic e compagni in campo (l'esordio è fissato per la sfida contro il Cagliari di sabato a San Siro). Inoltre, nei primi due giorni sono state vendute la stessa quantità di maglie che era stata raggiunta solo dopo tre settimane nell'estate 2019.