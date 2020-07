Milan, Ibra e Donnarumma in elicottero da Raiola 

VIA DA MILANELLO

Ibra e Gigio come Silvio Berlusconi. Nella giornata di oggi Donnarumma e Ibrahimovic hanno lasciato Milanello con un elicottero – come documentato da una story del portiere rossonero su Instagram – e si sono diretti verso Montecarlo a casa di Mino Raiola, agente di entrambi. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel summit si sarebbe parlato della situazione contrattuale dei due campioni, entrambi in scadenza di contratto col Milan. Ibra e Gigio come Berlusconi: via da Milanello in elicottero

Donnarumma ha un contratto fino al giugno 2021 e dal club ormai da settimane filtra un certo ottimismo per un rinnovo biennale, mentre sembra più complicata la situazione di Ibrahimovic, che vedrà il suo accordo scadere a fine campionato e non ha ancora incontrato l’a.d. Gazidis. Il d.s. rossonero Massara è stato chiaro prima della sfida all'Atalanta: “Si gioca ogni tre giorni, appena avremo tempo parleremo seriamente. Ci confronteremo con Zlatan: lui è sereno, determinato e agguerrito, è un campione e non si può non tenerne conto”.