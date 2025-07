Bruges, Ordoñez come Jashari: non vuol giocare

Il Bruges deve fare i conti non solo col caso Jashari, ma anche con la situazione di Joel Ordoñez. Il giocatore vuole infatti trasferirsi al Marsiglia, si è rifiutato di allenarsi e ha chiesto al club belga di non essere aggregato alla squadra per la prossima partita di campionato in programma venerdì sera (ore 20.45) contro il Mechelen. Ufficialmente lamenta problemi al tendine del ginocchio e non vuole correre rischi in vista del suo possibile ingaggio da parte della società francese. Il Bruges, che si sta rivelando una bottega carissima, chiede 30 milioni di euro ai transalpini e non ha intenzione di fa sconti.