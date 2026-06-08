Panchina Milan, Glasner non vede l'ora e promette gioco spettacolare

Ne è certa la Gazzetta dello Sport che aggiunge come nel confronto con Cardinale e Ibrahimovic, Glasner abbia dimostrato di aver analizzato in lungo e in largo il Milan avendo anche guardato diverse partite dell'ultima stagione, utile per farsi un'idea del lavoro che ci sarebbe da fare. L'austriaco si è sempre adattato alla rosa a disposizione ma sempre praticando un calcio profondamente diverso da quello mostrato dall'ultimo Allegri: pressione e intensità, con la promessa fatta alla dirigenza rossonera di far vedere a San Siro spettacolo e mentalità offensiva. Chiaramente avrebbe bisogno di tempo per cambiare le cose e questo lo ha messo in chiaro: i primi mesi servirebbe supporto totale, anche se ci fosse qualche risultato non all'altezza.