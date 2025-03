Volata Champions e il peso delle nazionali: Milan e Juve tremano e incrociano le dita

Nella serrata bagarre in Serie A per la volata Champions si allunga l'ombra delle nazionali. Tra viaggi lunghi e minutaggi importanti, i giocatori convocati in giro per il mondo potrebbero infatti aumentare i rischi di infortunarsi o rientrare in condizioni fisiche non perfette per affrontare il rush finale a sei tra Bologna, Juve, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan.