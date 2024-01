Milan, Furlani scatenato: sondaggi per Buongiorno e Ngonge

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri seguono con attenzione l'evolversi della situazione di Dragusin e intanto prendono informazioni sul centrale del Torino e l'attaccante dell'Hellas

Gabbia, Terracciano e molto altro. Come nella scorsa estate, Giorgio Furlani è scatenato ed è pronto ad aggredire anche il mercato di gennaio. Chiusi gli affari con Villarreal e Verona per il ritorno del centrale e l'acquisto a titolo definitivo del jolly difensivo, l'ad del Milan si sta muovendo a caccia di un altro centrale difensivo senza perdere d'occhio le possibili occasioni di mercato. Proprio in questa direzione, scrive TuttomercatoWeb, va il sondaggio sempre con l'Hellas per Cyril Ngonge (5 gol in 18 presenze), attaccante che potrebbe lasciare il Veneto a gennaio per via dei problemi economici del presidente gialloblù Maurizio Setti. In particolare Moncada, come scrive Alfredo Pedullà, avrebbe chiesto informazioni sul giocatore nell'ambito della trattativa per Terracciano anche se la Fiorentina, che offre 8 milioni più bonus, è ancora in netto vantaggio sul giocatore. L'operazione è quindi molto complicata.

Sempre un sondaggio, e per ora nulla più, è stato fatto per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale, seguito con grande attenzione anche da Napoli, Inter e Juventus. Il giocatore ha fin qui rifiutato qualunque proposta, preferendo restare in granata, ma non ha mai escluso possibili, futuri, trasferimenti, anche se sembra molto difficile che Cairo possa lasciarlo partire a gennaio: "La mia è stata una scelta frutto di pensieri - ha detto -. Mi sono guardato dentro, ho pensato a cosa potevo dare al Torino e cosa poteva darmi il Torino per crescere. Sono contento di questa scelta, poi per il futuro vedremo. Che effetto mi fa l'interesse di Inter e Juve? Mi fa piacere, io penso a migliorare ed essere pronto per la Nazionale, quello che sarà poi lo vedremo. Lavoro per essere al centro del progetto di Spalletti, per migliorarmi ogni giorno e mettere tutto me stesso per essere convocato a marzo e poi agli Europei".

Buongiorno piace molto al Milan, che non ha rinunciato nemmeno a Dragusin, altro difensore che ha molti estimatori in Italia (Napoli su tutti) e all'estero, con il Bayern che sembra però aver superato il Tottenham e avere il giocatore in pugno. Il Milan anche in questo caso aveva chiesto informazioni al Grifone provando a inserire nella trattativa Colombo, che potrebbe tornare dal Monza, cui invece piace il giovane terzino Bartesaghi (verso il prestito). Insomma, molti giocatori nel mirino per regalare a Pioli i rinforzi adatti a chiudere la stagione nel migliore dei modi.

