Brasile-Ancelotti: avanti con le trattative, il nodo è contratto col Real

Proseguono le trattative tra la federazione brasiliana (Cbf) e Carlo Ancelotti per il ruolo di commissario tecnico della nazionale verdeoro. Lo hanno confermato all'Associated Press due fonti della stessa Cbf, spiegando che il nodo è il contratto che lega l'allenatore italiano al Real Madrid per un'altra stagione. I colloqui, per la Cbf sono condotti dal presidente Ednaldo Rodrigues e dal direttore sportivo della nazionale Rodrigo Caetano. "Stanno tenendo sotto controllo le trattative. È chiaro che per ora non c'è un accordo definitivo con nessuno", hanno affermato le fonti, aggiungendo che la federazione "non ha fretta" pur sperando di presentare il nuovo ct prima del 20 maggio, quando verranno annunciati i convocati per le due prossime partite di qualificazione ai Mondiali.