Milan, ufficiale Filippo Terracciano: ha firmato fino al 2028

Il difensore 20enne è arrivato dal Verona per 4,5 milioni di euro più bonus oltre al 10% su una futura rivendita

© Getty Images E' ufficiale: Filippo Terracciano è il secondo rinforzo, dopo Matteo Gabbia, del mercato invernale del Milan. Il difensore, dopo aver svolto le visite mediche di rito alla Clinica "La Madonnina" di Milano e ottenuto l'idoneità al Coni, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2028. Terracciano è arrivato dal Verona per 4,5 milioni di euro più 1,5 di bonus oltre al 10% su una futura rivendita e vestirà la maglia numero 38.

IL COMUNICATO DEL MILAN

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Filippo Terracciano dall'Hellas Verona FC. Il difensore italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Nato a Verona l'8 febbraio 2003, Terracciano cresce nel Settore Giovanile dell'Hellas Verona, società con la quale debutta in Prima Squadra il 15 dicembre 2021 nel match di Coppa Italia Hellas Verona-Empoli. L'esordio in Serie A arriva poco dopo, il 20 marzo 2022, in occasione dell'incontro pareggiato per 1-1 ancora contro l'Empoli. Da quel momento in campionato colleziona 39 presenze, di cui 18 nella stagione in corso. Il 19 novembre 2022, dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili azzurre, esordisce con la Nazionale Under-21 nella partita amichevole contro la Germania. Filippo Terracciano vestirà la maglia rossonera numero 38.

COLPO A SORPRESA

Un'operazione lampo per il club rossonero, alla ricerca di difensori dopo il ritorno di Matteo Gabbia e che ha sfruttato immediatamente l'occasione bruciando la concorrenza della Fiorentina che non ha soddisfatto le richieste degli scaligeri. Nonostante la giovanissima età, il 20enne veronese ha impressionato per la sua costanza accumulando venti presenze fra campionato e Coppa Italia con l'Hellas Verona e seguendo per certi versi le orme del padre Antonio, compagno di squadra di Stefano Pioli sia nella città di Giulietta e Romeo che alla Fiorenzuola in Serie C.

"Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d'attacco" ha spiegato nelle scorse ore l'agente Andrea D'Amico ai microfoni di Radio Serie A facendo prospettare un nuovo colpo in prospettiva per il Milan che continua a guardare ai giovani per rafforzare il gruppo.

Il mercato del Milan non dovrebbe fermarsi però con Terracciano complice il grande lavoro di Geoffrey Moncada che, per puntellare il reparto arretrato, sta lavorando per l'arrivo di Lilian Brassier, centrale classe 1999 in forza al Brest.

