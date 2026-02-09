Atletico Madrid, il Chelsea piomba su Julian Alvarez

Julian Alvarez è di nuovo al centro di diversi rumors di mercato. Secondo quanto riportato da alcuni media argentini, l'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe finito nel mirino del Chelsea: negli ultimi giorni ci sarebbero stati anche dei colloqui tra club ed entourage del calciatore e i Blues vorrebbero provare a portarlo a Londra la prossima stagione. L'operazione non sarà semplice, visto che l'argentino ha un contratto fino al 2030 e attualmente è valutato 100 milioni di euro.