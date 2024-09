Milan, Fonseca sempre più lontano: Ibrahimovic spinge per Tudor

MILAN

Il portoghese ha bisogno di un miracolo nel derby: lo svedese spinge per l'ex Lazio come successore

Domenica c'è il derby, ma in casa Milan la sensazione è che si stia guardando già oltre. Fonseca è più che in bilico, e solo un successo con l'Inter, per altro convincente, sembra possa salvarlo. Serve un miracolo insomma, e in pochi giorni difficile immaginare che i rossoneri cambino totalmente faccia. Tra i dirigenti è già partito il casting sul sostituto del portoghese e le idee sono diverse: Sarri è un nome che piace, ma attendere a Igor Tudor, il preferito di Zlatan Ibrahimovic. La certezza è una sola: si cercherà di ingaggiare un tecnico che già conosce il campionato italiano.

Vedi anche Milan Ibra prova a scuotere il Milan: colloquio con i leader della squadra a Milanello

Lo svedese, nel mirino dai giorni, è apparso ieri a Milanello dove ha tenuto a colloquio i leader. Da Maignan a Theo Hernandez: il Senior Advisor di RedBird per il Milan spera di vedere almeno un atteggiamento diverso nella stracittadina. Come detto sopra, difficilmente Fonseca sopravviverà al derby: per il successore serve trovare unità di intenti in Via Aldo Rossi. I nomi di spessore che portano a Tuchel e Allegri appaiono impraticabili per motivi economici.

Diverso il discorso sul fronte Maurizio Sarri, che ben accoglierebbe la proposta del Milan. Sulla carta la rosa rossonera sarebbe anche adatta alle sue idee di gioco: a fare da contraltare c'è il carattere forte del toscano e il suo stile di gioco, non facile da apprendere a stagione in corso. Le maniere forti sono anche il tratto distintivo di Tudor, da più parti indicato come il preferito di Ibrahimovic. Un nome che non fa infiammare però il tifo. Edin Terzic, avvistato martedì a San Siro, è solo la terza scelta.