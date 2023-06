Milan in pressing su Florentino Luis: può arrivare per 30 milioni

VECCHIO PALLINO

Contatti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore con il Benfica che ha abbassato le pretese economiche

Tonali e gli acquisti più costosi: la classifica degli italiani

















© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Milan ha messo - di nuovo - nel mirino Florentino Luis, talento classe 1999 del centrocampo del Benfica. Seguito già in passato e titolare nella formazione lusitana anche nell'ultima Champions League, dai contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore è arrivata una buona notizia: il Benfica valuta il giocatore 30 milioni di euro, meno di quanto preventivato (40). Con la partenza di Tonali il Milan deve rinforzare la parte centrale del campo e il profilo di Florentino piace molto per dinamismo, tecnica e margini di crescita.

Il problema del profilo del lusitano, semmai, è che non rientra tra i giocatori cresciuti nel vivaio come richiesto dalla Uefa per l'iscrizione alla prossima Champions League, come buona parte dei profili seguiti sul mercato del resto, ma se le indiscrezioni circa uno sconto sul costo del cartellino saranno confermate, il Milan è pronto ad affondare il colpo su un giocatore seguito già nelle scorse stagioni ma mai avvicinabile in termini di costi.

Sempre per quanto riguarda il centrocampo rossonero, conche resta un obiettivo ma sembra aver scelto l'Inter , la pistadel Chelsea rimane aperta pur essendosi raffreddata nelle ultime settimane, mentre con il giapponesec'è un accordo di massima che a fine mese (o inizio luglio) dovrebbe essere ratificato ufficialmente, salvo intoppi. Resta poi nel mirino anchecentrocampista tedesco dell’Udinese classe 2001 per cui sono stati avviati i primi contatti e che costa 15/20 milioni di euro.