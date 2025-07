Rottura totale tra Morata e il Galatasaray. L'attaccante spagnolo, corteggiato dal Como, è legato al club turco fino a dicembre 2026 e nonostante l'offerta del Como, il Gala non lo lascia partite. Per questo, dicono dalla Turchia, ieri ci sarebbe stato il gesto inequivocabile di Morata che avrebbe disertato l'allenamento per accelerare una sua cessione.