Milan, riecco Leao e Pulisic: Pioli riaccoglie i big. Giroud ai saluti: accordo trovato

Conclusa la sosta, il Milan ritroverà nelle prossime ore tutti i propri nazionali. Anzi, Leao, Pulisic e Musah saranno già oggi a Milanello per gli allenamenti: i quattro cominceranno a focalizzarsi sui prossimi impegni, con le delicate gare in arrivo al cospetto di Fiorentina, Lecce e Roma. Con i giallorossi in particolare, ci sarà in ballo la semifinale di Europa League. Giovedì invece dovrebbe rivedersi un'altra vasta pattuglia composta da Kjaer, Reijnders, Okafor, Maignan, Theo Hernandez e Giroud. Per quest'ultimo saranno gli ultimi mesi in rossonero: l'addio con direzione Mls è ormai cosa fatta.