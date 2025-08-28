Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Saltata la trattativa per Conrad Harder, il Milan ha puntato tutto su Christopher Nkunku per puntellare il reparto avanzato. Un attaccante moderno e versatile, esperto e in grado di giocare da seconda punta, trequartista o esterno offensivo, ma non da nove vero. Alto 177 cm e classe 1997, il francese è un giocatore capace di muoversi rapidamente negli spazi, colpire di testa e andare alla conclusione incidendo in zona gol. Dotato di un ottimo controllo e di una certa efficacia anche sui calci piazzati, Nkunku è un jolly offensivo completo, tecnico e versatile che in 356 presenze in tutte le competizioni finora ha collezionato 113 reti e 71 assist. Un profilo interessante per qualunque allenatore, ma non sempre dal rendimento costante.