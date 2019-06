Milan, dopo Hernandez arriva Praet

29/06/2019 di MARCELLO PIAZZANO

Per una volta, le sanzioni Uefa non spaventano, anzi, diventano la base per programmare. Il Milan del futuro se la cava così. Allora non c'è fretta, nessun tentativo di plusvalenza last minute. La coppia Boban-Maldini ha ancora dodici mesi di tempo per rientrare nei paletti europei. Una soluzione sofferta, ma che trova gradimento anche perché permette di fare mercato, rimanendo consapevoli di quel rosso da ottanta milioni da coprire.