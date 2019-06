Milan, Donnarumma ancora nel mirino del Psg: Leonardo prepara l'offerta

19/06/2019

Un'offerta molto allettante. E' quella che sta studiando Leonardo per 'regalare' Gigio Donnarumma al Psg e strapparlo al Milan, la sua ex squadra (lasciata meno di un mese fa, lo scorso 28 maggio). Il neo ds del club transalpino (forte anche del buoni rapporti con Mino Raiola) sarebbe pronto a mettere sul piatto un ingaggio da ben 8 milioni di euro, due in più di quelli percepiti attualmente. In via Aldo Rossi attendono eventuali mosse (e proposte) ufficiali dei campioni di Francia, consapevoli che la cessione del numero 99 sarebbe dolorosa - e l'estremo difensore preferirebbe restare a Milanello - ma fondamentale per i conti.