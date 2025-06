Futuro incerto per Ardian Ismajli. Il difensore albanese lascerà l'Empoli a parametro zero ed è in cerca di una nuova sistemazione. Si di lui ha messo gli occhi il Bologna (per tutelarsi in caso di partenza di uno tra Beukema e Lukumì), ma anche il Verona, che deve sostituire Coppola, e il Besiktas. Nei prossimi giorni Ismajli deciderà in merito al proprio futuro.