Champions League: stasera Real Madrid-Milan, Lille-Juventus e Bologna-Monaco

REAL MADRID-MILAN

Al Bernabeu vanno in campo 22 tra Coppe dei Campioni e Champions League (15 il Real, 7 il Milan) anche se il momento storico dei due club è molto diverso. Il Madrid è detentore della coppa, si permette il lusso di ingaggiare Mbappé e giocare in uno stadio moderno mentre i rossoneri ancora devono trovare la giusta via con Fonseca, si interrogano sulla reale consistenza di Leao e devono cercare di rientrare almeno in zona playoff. Una speranza per il Milan c'è ed è la pesante sconfitta dalla quale è reduce il Real, 0-4 contro il Barça, che potrebbe mettere un po' di pressione in più sulla squadra anche se a Milanello sanno bene che una delle qualità migliori di Ancelotti sia quella di mantenere calma ed equilibrio. Fonseca si riaffida a Leao sperando in uno squillo del portoghese e nella vena dell'ex Morata.