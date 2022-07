Milan, De Ketelaere non si nasconde: "Mi sento pronto a lasciare il Bruges, sogno Mondiale e Champions"

L'INTERVISTA

Il talento belga: "Voglio continuare a migliorare e mi mento tanta pressione"

Charles De Ketelaere è l'obiettivo numero uno di mercato del Milan. Se un accordo di massima con il giocatore è già stato raggiunto, la società rossonera sta cercando di ottenere il via libera del Bruges a lasciar partire il proprio gioiellino. Nel frattempo il talentuoso belga ha raccontato i primi anni di carriera e le ambizioni future: "In passato avrei avuto paura di vedermi lontano da questo club che amo, ma ora mi sento sicuramente pronto".

Qualche addetto ai lavori lo ha paragonato a Ricardo Kakà per i movimenti in campo e la visione di gioco, ma con il brasiliano De Ketelaere condivide il soprannome che compagni e media gli hanno affibiato "Ragazzo d'oro". "Non voglio che questo soprannome mi entri in testa, siamo ragazzi coi piedi per terra e umili e voglio rimanere tale. Non mi sento appagato - ha raccontato nell'intervista a Eleven Sports -, pur avendo già giocato contro i più grandi campioni. Non mi basta".

Vedi anche Milan De Ketelaere, la Supercoppa e poi il Milan: una settimana per il sì

Gli obiettivi però sono ambiziosi: "Da qui a 6 anni? Forse avrò giocato una grande competizione con il Belgio, e magari anche vinta. Perché no, magari anche la Champions League con il mio club. Mondiale e Champions sono i miei sogni più grandi".