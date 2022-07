De Ketelaere, la Supercoppa e poi il Milan: una settimana per il sì

MANOVRE ROSSONERE

Il belga scenderà in campo domenica contro il Gent per quella che dovrebbe essere la sua ultima partita con il Bruges. Poi toccherà a Maldini e Massara trovare l'accordo definitivo per portarlo a Milano

© ipp Non si tratta di ultimatum, quanto di tempo che stringe e la conseguente necessità di programmare il futuro. Tra il Milan e Charles De Ketelaere c'è di mezzo la Supercoppa. Domenica il Bruges sfiderà il Gent per il primo trofeo stagionale prima di tuffarsi, dal weekend successivo, nel campionato. In mezzo tra i due impegni dovrebbe esserci l'atteso passaggio al Milan. Perché questo vuole il giocatore e perché in questo senso vanno le offerte, fin qui sempre al rialzo, di Paolo Maldini e Frederic Massara, gli uomini che hanno deciso di puntare quasi tutte le proprie fiches (intese come budget) proprio sul talento belga.

Da lunedì, insomma, si farà sul serio, nel senso che al Bruges non sarà più concesso il lusso di temporeggiare per un'operazione che anche dalle loro parti considerano dal finale scontato. Certo, sullo sfondo c'è sempre il Leeds forte di un'offerta da 37 milioni più alta di quella rossonera. Ma il club inglese non ha né il fascino né, attualmente, la qualità per attirare un giocatore come De Ketelaere.

Questo non significa che il Bruges accetterà qualunque proposta, anzi. Il Milan ci ha provato con un 28+3 di bonus e ha incassato un no grazie. Quindi si è spinto fino a 30 di base fissa cui possono essere aggiunti bonus da valutare ma che non supereranno comunque i 35 milioni totali. Il che, a occhio e croce, dovrebbe bastare per accontentare tutti e far saltare il tappo agli champagne. Quel che è certo è che non si andrà oltre la prossima settimana e, anzi, probabilmente non si andrà oltre mercoledì.

Anche perché il Milan ha anche altre necessità e deve potersi concentrare su altri tavoli. Quello con il Chelsea per Ziyech si è complicato, sia per l'indisponibilità degli inglesi di trattare un prestito con diritto (vogliono l'obbligo), sia per le richieste contrattuali del marocchino. Complicato non significa che l'affare sia saltato, ben inteso, ma i rossoneri potrebbero anche decidere di valutare altre opportunità (Dybala, per quanto attualmente lontano, resta sullo sfondo, ndr) se non addirittura decidere di affidare ad Adli, fin qui molto positivo, proprio quel ruolo (sia lui che De Ketelaere sanno giocare da esterno e da sottopunta). In più, questione perfino più importante, Maldini e Massara hanno la necessità di chiudere per il sostituto di Kessie. Sanches resta appeso ai pruriti del Psg che, però, scrive calciomercato.com, starebbero valutando Kephren Thuram, già al Nizza con l'attuale tecnico dei parigini Galtier. Insomma, anche la pista che porta al portoghese è in salita ma non del tutto tramontata.



Dopo, solo dopo, si penserà ad aggiustare la difesa. Serve un centrale per completare il reparto e, possibilmente, dovrà essere un giocatore in prestito. Ma c'è tempo, almeno per questo, c'è ancora tempo.