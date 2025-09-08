Milan, dall'Arabia arrivano 8 milioni per Adli: a un passo la cessione del francese

Il Milan è vicino a ufficializzare l'ennesima cessione. Dopo Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria, è in procinto di lasciare i meneghini un altro elemento fuori dai piani di Allegri, ossia Yacine Adli. Nelle ultime ore l'entourage dell'algerino ha trovato l'accordo con l'Al-Shabab in merito a ingaggio e commissioni: la trattativa è ormai agli sgoccioli. L'ex Bordeaux dovrebbe siglare un contratto di tre anni con un contratto da circa 6-7 milioni di euro a stagione.