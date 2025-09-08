Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Milan, dall'Arabia arrivano 8 milioni per Adli: a un passo la cessione del francese

Il mercato in entrata è chiuso ma i rossoneri incassano ancora 

08 Set 2025 - 13:20
1 di 20
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

© IPA | ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Il Milan è vicino a ufficializzare l'ennesima cessione. Dopo Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria, è in procinto di lasciare i meneghini un altro elemento fuori dai piani di Allegri, ossia Yacine Adli. Nelle ultime ore l'entourage dell'algerino ha trovato l'accordo con l'Al-Shabab in merito a ingaggio e commissioni: la trattativa è ormai agli sgoccioli. L'ex Bordeaux dovrebbe siglare un contratto di tre anni con un contratto da circa 6-7 milioni di euro a stagione.

Poco meno degli 8 che i rossoneri riceveranno per la cessione del cartellino del classe 2000, in scadenza a giugno e che nelle ultime settimane si è allenato agli ordini di Massimo Oddo nel Milan Futuro. Ennesimo incasso quindi per i rossoneri che hanno in sostanza rivoluzionato la rosa nell'estate che ha dato il via alla nuova gestione Allegri. Aspettando l'ufficialità dell'addio di Adli, il Milan può già vantare ben 164 milioni di euro ricavati dalle tante uscite.

 

Leggi anche

Nkunku: "Non sono nella mia forma migliore, ma presto sarò al top"

milan
adli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Milan

Il Milan saluta Bennacer che va alla Dinamo Zagabria: la formula. Decisivo Boban

Walker prepara l'arrivo in Italia: organizzata una festa d'addio segreta. L'Inter può beffare il Milan sul tempo

Milan, è fatta per Modric: visite mediche a inizio settimana

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Tra il Milan e Maignan è rottura totale: salta il passaggio al Chelsea

Milan, a un passo l'arrivo di Rabiot: manca il sì del Marsiglia. Per la difesa tutto su Joe Gomez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:22
Roma, Ranieri: "Sancho? Operazione insostenibile"
14:14
Bayer Leverkusen, arriva Hjulmand in panchina: c'è l'intesa
13:21
Besiktas, si insiste per Laporte
12:40
Liverpool, Konaté: "Real Madrid? Mbappé mi chiama ogni due ore"
11:36
Lazio, proseguono i contatti con Insigne