Milan, dall'Arabia arrivano 8 milioni per Adli: a un passo la cessione del francese

Il mercato in entrata è chiuso ma i rossoneri incassano ancora
Il Milan è vicino a ufficializzare l'ennesima cessione. Dopo Bennacer, finito alla Dinamo Zagabria, è in procinto di lasciare i meneghini un altro elemento fuori dai piani di Allegri, ossia Yacine Adli. Nelle ultime ore l'entourage dell'algerino ha trovato l'accordo con l'Al-Shabab in merito a ingaggio e commissioni: la trattativa è ormai agli sgoccioli. L'ex Bordeaux dovrebbe siglare un contratto di tre anni con un contratto da circa 6-7 milioni di euro a stagione.
Poco meno degli 8 che i rossoneri riceveranno per la cessione del cartellino del classe 2000, in scadenza a giugno e che nelle ultime settimane si è allenato agli ordini di Massimo Oddo nel Milan Futuro. Ennesimo incasso quindi per i rossoneri che hanno in sostanza rivoluzionato la rosa nell'estate che ha dato il via alla nuova gestione Allegri. Aspettando l'ufficialità dell'addio di Adli, il Milan può già vantare ben 164 milioni di euro ricavati dalle tante uscite.
