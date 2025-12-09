Il ct del Ghana: "Semenyo pronto per il passo successivo"

Antoine Semenyo è pronto a infiammare il mercato di gennaio. L'esterno è stato tra i protagonisti dell'ottima prima metà di stagione del Bournemouth contribuendo alla causa con 6 gol e 3 assist in 14 partite di campionato. Un rendimento che l'ha fatto finire sui taccuini di tutte le big inglesi: dal Tottenham allo United passando per il Liverpool e il City. A 'facilitare' la sua uscita a gennaio una clausola da poco meno di 75 milioni di euro: un cifra non proibitiva per i giganti della Premier. E, secondo il ct del Ghana, Otto Addo, il 25enne sarebbe pronto per fare uno step di crescita nella sua carriera: "Ha fatto molto bene, ma con tutto il rispetto per il Bournemouth e per quello che stanno facendo è naturale pensare che possa essere arrivato il momento giusto per trasferirsi in una squadra più blasonata