Il ct del Ghana: "Semenyo pronto per il passo successivo"

09 Dic 2025 - 20:35
Antoine Semenyo è pronto a infiammare il mercato di gennaio. L'esterno è stato tra i protagonisti dell'ottima prima metà di stagione del Bournemouth contribuendo alla causa con 6 gol e 3 assist in 14 partite di campionato. Un rendimento che l'ha fatto finire sui taccuini di tutte le big inglesi: dal Tottenham allo United passando per il Liverpool e il City. A 'facilitare' la sua uscita a gennaio una clausola da poco meno di 75 milioni di euro: un cifra non proibitiva per i giganti della Premier. E, secondo il ct del Ghana, Otto Addo, il 25enne sarebbe pronto per fare uno step di crescita nella sua carriera: "Ha fatto molto bene, ma con tutto il rispetto per il Bournemouth e per quello che stanno facendo è naturale pensare che possa essere arrivato il momento giusto per trasferirsi in una squadra più blasonata 

21:27
Panichelli verso la Premier: tre club lo seguono
20:35
Il ct del Ghana: "Semenyo pronto per il passo successivo"
SERGIO RAMOS
19:16
Sergio Ramos saluta il Monterrey: "Ultima partita in Messico"
18:07
Milan, anche il Boca Juniors pensa a Santiago Gimenez
17:13
Roma, niente addio per gennaio per Dybala: si attende un incontro per il rinnovo