Roma, obiettivo Morato se parte Ziolkowski

Si preannunciano degli ultimi giorni di mercato movimentati in casa Roma: mentre i giallorossi cercano di risolvere la questione legata all'ingaggio di Oosterwolde, D'Amico cerca di puntellare anche il resto del reparto difensivo. La partenza di Ziolkowski (su di lui Parma e Monza), libererebbe uno slot che a Trigoria potrebbero riempire con Morato, difensore classe 2001 del Nottingham. L'operazione, però, andrà in porto solo se dall'Inghilterra accetteranno di lasciar partire il giocatore in prestito.