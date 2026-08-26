Roma, obiettivo Morato se parte Ziolkowski

26 Ago 2026 - 17:28
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Si preannunciano degli ultimi giorni di mercato movimentati in casa Roma: mentre i giallorossi cercano di risolvere la questione legata all'ingaggio di Oosterwolde, D'Amico cerca di puntellare anche il resto del reparto difensivo. La partenza di Ziolkowski (su di lui Parma e Monza), libererebbe uno slot che a Trigoria potrebbero riempire con Morato, difensore classe 2001 del Nottingham. L'operazione, però, andrà in porto solo se dall'Inghilterra accetteranno di lasciar partire il giocatore in prestito. 

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