Milan, chi tratta per Leao? Spunta un nuovo contatto con il Chelsea

MANOVRE ROSSONERE

Dal Portogallo rilanciano l'ipotesi Premier. Il giocatore e il club rossonero parlano da settimane, ma c'è chi punta all'addio...

© Getty Images Più che una trattativa sta diventando un intrigo internazionale. Da una parte Rafa Leao, Maldini, Massara e una parte dell'entourage del giocatore. Dall'altra, forse, o evidentemente bisognerebbe dire, Jorge Mendes, che a questo tavolo non sembra avere alcuna intenzione di sedersi o, piuttosto, si è sentito improvvisamente messo da parte. Storia di un campione tirato per la maglietta. E di società che non sanno più con chi parlare. La questione, nota da tempo, è tornata di moda proprio in queste ore, quando, cioè, il gioiellino di Pioli sembrava essere più vicino che mai al rinnovo. A rilanciare infatti ipotesi di addio ci ha pensato A Bola, noto quotidiano portoghese che, ben indirizzato, parla questa mattina di contatti in corso tra Leao e il Chelsea. Già, Leao, ma chi sta parlando con i Blues?

Se da una parte, come detto, il Milan è in trattativa con il giocatore, suo padre e l'avvocato Dimvula, dall'altra Mendes spinge per una separazione che gli garantirebbe, in qualità di consulente della famiglia, una nuova, ricca, commissione. Cosa accadrà dunque? La sensazione è che vi sia ancora qualcosa da risolvere ma che la volontà comune sia quella di arrivare al rinnovo con il Milan. Questo, almeno, stando alle parole dello stesso Leao a margine della qualificazione alle semifinali di Champions. Ovviamente la trattativa è tutt'altro che chiusa, perché c'è ancora una distanza tra domanda e offerta (7 milioni la richiesta del giocatore, 6 più bonus la proposta dei rossoneri) e, soprattutto, resta da sciogliere il nodo Sporting Lisbona, con la multa da pagare - a meno di interventi del Lille - e l'esigenza, quindi, di Rafa, di incassare il più possibile dal prossimo contratto.

E' evidente che il Chelsea possa mettere sul piatto più soldi. Altrettanto evidente è che, se non si arrivasse a un accordo, il Milan sarebbe costretto a cedere il giocatore nella prossima sessione di mercato. Resterebbe però da capire a chi, perché i prossimi due mesi, complice la Champions, potrebbero far lievitare ulteriormente il valore di Leao e attirare l'attenzione di altri club. Di sicuro, al momento, c'è chi sta lavorando per un lieto fine a tinte rossonere e chi, al contrario, sta guardando altrove. La partita è ancora aperta.