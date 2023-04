Milan, Leao: "Voglio continuare a sognare e vincere la Champions"

Rafael Leao è stato il grande protagonista della qualificazione del Milan alle semifinali di Champions League. "So di aver scritto una pagina di storia del Milan, sono molto contento - ha spiegato ai microfoni di 'Champions League Live' -. Voglio continuare a sognare sempre più in alto e vincere la Champions League con questa squadra: ci dobbiamo provare". Il portoghese dribbla poi i discorsi sul suo futuro: "Sono contento di essere qui, ho sempre detto che è un orgoglio difendere questa maglia. L'anno scorso ho fatto una bella stagione in campionato, quest'anno volevo confermarmi in Champions e ringrazio compagni e allenatore per l'aiuto".