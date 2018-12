Milan, che sorpresa: spunta l'idea Quagliarella

10/12/2018 di CLAUDIO RAIMONDI

Metabolizzata la rinuncia al ritorno di Ibrahimovic (forse da parte dei tifosi un pochino meno rispetto alla dirigenza) il Milan è già al lavoro per garantire a Gattuso una punta di grande esperienza e il nome caldissimo è quello di Fabio Quagliarella. In questo senso c'è già stata una chiacchierata esplorativa tra Leonardo e il suo agente Beppe Bozzo. Il bomber blucerchiato è visto come un usato sicuro, in grado di aiutare i rossoneri a risolvere partite complicate e soprattutto di saper stare senza mal di pancia e senza rimpianti all'ombra di Cutrone e Higuain senza creare problematiche nelle gerarchie.



In scadenza con la Samp l'attaccante 35enne vorrebbe almeno un contratto fino a giugno 2020, ma il Milan per gli over 30 sembra più orientato alla formula light di 6 mesi con eventuale opzione sulla stagione successiva, proprio come sarebbe successo per Ibrahimovic. Tutti particolari su cui bisogna lavorare ma il contatto c'è e i blucerchiati non si opporrebbero perché Defrel e Kownacki potrebbero avere finalmente spazio.



Quagliarella, già 8 centri in questo campionato, è inoltre dietro il solo Ronaldo nella speciale classifica "gol + assist": a quota 15 c’è Cristiano Ronaldo, poi appunto Quagliarella con 13.