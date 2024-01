Milan-Chalobah: incognita infortunio. Spunta Kouassi, Mister X a metà campo

Sicuro il rinforzo in difesa: contatti per il centrale del Siviglia, difficile per l'inglese del Chelsea

Trevoh Chalobah. È lui il difensore accostato insistentemente al Milan nelle ultime ore di mercato. "Si studia un'operazione alla Tomori" dicono i più, con il centrale attualmente ai box che si univa ai colori rossoneri esattamente tre anni fa. Sul tavolo ci sarebbe un prestito con diritto di riscatto a giugno, ma sono grossi i dubbi sul promettente difensore Blues: a far dubitare è la sua condizione fisica. Chalobah è fermo dalla bellezza di 162 giorni per un problema alla coscia: solo da poco tempo ha ripreso ad allenarsi in gruppo. E allora è facile immaginare che la coppia Furlani-Moncada stia guardando soprattutto altrove per gennaio.

Pioli necessita di un centrale pronto all'uso: Brassier resta il nome preferito, con Buongiorno grande suggestione. In entrambi i casi servirebbe sborsare subito almeno 10-12 milioni di euro (per il granata l'idea è aggiungere nell'affare pure Colombo): su entrambi i fronti si andrà in pressing negli ultimi giorni di mercato. Per ovvie dinamiche economiche ma anche perché Gabbia, tornato dal Villarreal, sta fornendo grandi garanzie. Tra le alternative non si possono escludere i nomi, ormai 'celebri' di Kiwior e Lenglet: per il primo il grosso ostacolo è la volontà dell'Arsenal, disposto a cedere l'ex Spezia solo a titolo definitivo. Nel listone c'è anche Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia, 21enne francese: con gli andalusi ha totalizzato 7 presenze in questa stagione.

Attenzione però a possibili nomi a sorpresa: Moncada ha un taccuino profondo e non mancano le alternative. A centrocampo invece, dove Pobega è out e con Bennacer coperto da un velo di mistero (non si hanno informazioni chiare dall'Algeria in merito al problema riscontrato agli adduttori), Pioli ha chiesto un rinforzo. Non c'è certezza però sul fatto che l'allenatore venga accontentato. I potenziali candidati? C'è un mister X, e non solo: la sensazione è che i discorsi entreranno nel vivo dal weekend in poi, ossia a pochissimi giorni dal gong fissato per l'1 febbraio.