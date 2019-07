Milan, Ceballos lontano: assalto del Tottenham

05/07/2019

Lo avevamo detto due giorni fa: il Milan ci ha provato e non mollerà la presa fino alla fine, ma c'è con ogni probabilità la Premier nel futuro di Dani Ceballos. Dopo il Liverpool e Klopp , anche il Tottenham sta cercando di stringere i tempi per il talento del Real. Secondo il quotidiano spagnolo As, per Dani si sarebbe mosso in prima persona Mauricio Pochettino, che avrebbe chiamato il giocatore per cercare di convincerlo ad accettare la proposta del Tottenham. Gli Spurs sarebbero addirittura molto vicini all'acquisto dello spagnolo per cui il Real pretende circa 50 milioni.



Ceballos aveva chiesto la cessione al Real, esprimendo il desiderio di andare in una squadra dove fosse centrale e dove potesse giocare almeno 40 partite a stagione e Pochettino gli avrebbe proprio prospettato un ruolo centrale nel suo Tottenham di fatto convincendolo a scegliere Londra.