Milan, si complica Ceballos: si muove anche il Liverpool

03/07/2019

Il Liverpool allunga quindi una lista di pretendenti per lo spagnolo che già comprende, oltre al Milan, Tottenham, Betis e Siviglia e questo, è superfluo dirlo, non può far altro che rendere ancora più complicata la rincorsa al talento dei blancos. Ceballos ha mercato, molto, e l'imbarazzo della scelta. Il Real, dal canto suo, ha la possibilità concreta di alzare il prezzo di un giocatore inseguito da grandi club e di monetizzare per una cessione che a Madrid considerano quasi necessaria.



Cosa succederà quindi? Accadrà che la trattativa, chiunque la conduca, difficilmente sarà breve e semplice. Da una parte c'è la volontà di Dani di rimanere nell'orbita Real. Dall'altra, come detto, quella dei merengues di mettere in tasca più soldi possibili - è già stato un mercato parecchio dispendioso e c'è sempre Pogba nel mirino, ndr - e di farlo subito. Il Milan parte in svantaggio rispetto alle inglesi sia per la mancata partecipazione alle coppe sia perché ha meno margine economico di manovra. Però lavora su una formula che tutto sommato è la più gradita al giocatore - prestito biennale con diritto di riscatto - e ha aperto una linea di trattative con Florentino Perez grazie a Theo Hernandez che prevede l'arrivo di almeno un altro esubero madridista. Quindi Ceballos, se possibile, ma anche Mariano Diaz, profilo ritenuto molto interessante per l'attacco. Intanto, però, più passano i giorni e più aumenta il numero di pretendenti per Ceballos. Per il quale serve un grande lavoro o, per dirla diversamente, un lavoro da grande Milan.