Milan, casting a centrocampo: incontro per Sensi, Diawara è complicato

18/06/2019

In attesa di ufficializzare l'allenatore (Giampaolo) e la prima mossa di mercato (Krunic), a Casa Milan è un viavai di persone. Nella sede rossonera continuano i colloqui con diversi agenti per portare avanti una strategia di rafforzamento che partirà dal centrocampo. L'agente di Stefano Sensi del Sassuolo all'uscita dall'incontro si è barricato dietro un "No comment", ma subito dopo sono arrivati i rappresentanti di Amadou Diawara .

Una sorta di casting per la zona mediana del campo dopo i colloqui, sembra positivi, con l'agente di Veretout della Fiorentina. Dopo Krunic, insomma, il Milan sta studiando altri colpi per il centrocampo, reparto che con le partenze di Montolivo, Bertolacci, Mauri e Bakayoko è da rimpolpare con qualità.



Di prima mattina il manager Beppe Riso, rappresentante di Stefano Sensi, ha partecipato a un vertice a Casa Milan durato poco meno di un'ora. All'uscita dalla sede rossonera però ha preferito non rilasciare dichiarazioni sulle trattative di mercato. Poco dopo, sempre in via Aldo Rossi, si sono presentati Gerry Piccolillo e Daniele Piraino, agenti del centrocampista del Napoli Amadou Diawara, per capire la fattibilità di un'operazione per portare a Milano il centrocampista in uscita dal club partenopeo. "Diawara al Milan la vedo una cosa complicata - ha commentato all'uscita dalla riunione -, la società è in attesa di decisioni sul Fair Play Finanziario".