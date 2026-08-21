Calciomercato Milan: Cardinale torna a Milanello per sbloccare le cessioni, da Leao a Nkunku

Uno dei faccia a faccia più attesi riguarda la situazione di Rafa Leao, sul quale la posizione economica della società appare chiara: la richiesta di 60 milioni di euro è trattabile fino a scendere non oltre la cifra di 50 milioni per lasciarlo partire. Al momento l'unica proposta concreta è arrivata dal Galatasaray (40 milioni di euro più bonus), destinazione che però non trova il pieno gradimento del giocatore, desideroso di misurarsi in un torneo di livello superiore. Nel frattempo il procuratore Jorge Mendes continua a sondare anche Premier League e Liga.