Calciomercato Milan: Cardinale torna a Milanello per sbloccare le cessioni, da Leao a Nkunku

Milan, mercato d'oro con Ramos e Moreira: ecco i 10 acquisti più costosi della storia rossonera
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
Gerry Cardinale torna a Milanello per un confronto con cinque rossoneri in uscita. Il punto sul mercato del Milan tra Leao, Tomori e Nkunku
Gerry Cardinale torna a fare visita al Milan a Milanello per prendere in mano la gestione delle cessioni, affrontando da vicino i nodi legati ai cinque giocatori destinati a lasciare il club rossonero. La presenza del numero uno del club a una sola settimana dal suo ultimo passaggio nel centro sportivo conferma la volontà della dirigenza di accelerare le operazioni di mercato, sia in entrata sia soprattutto in uscita.
Per Tomori continua a registrarsi un forte interesse dell'Aston Villa, mentre per Fofana e Nkunku si attendono ancora proposte concrete, con quest'ultimo che guarda con attenzione a una sistemazione diversa rispetto a un possibile ritorno al Lipsia.
Uno dei faccia a faccia più attesi riguarda la situazione di Rafa Leao, sul quale la posizione economica della società appare chiara: la richiesta di 60 milioni di euro è trattabile fino a scendere non oltre la cifra di 50 milioni per lasciarlo partire. Al momento l'unica proposta concreta è arrivata dal Galatasaray (40 milioni di euro più bonus), destinazione che però non trova il pieno gradimento del giocatore, desideroso di misurarsi in un torneo di livello superiore. Nel frattempo il procuratore Jorge Mendes continua a sondare anche Premier League e Liga.
Le operazioni in uscita coinvolgono anche Santiago Gimenez (si attende che il Porto torni alla quota già pattuita di 20 milioni di euro per un prestito con diritto che può diventare obbligo) e Samuele Ricci (seguito dal Como). L'orientamento di Cardinale, comunque, impone di non valutare formule basate sul prestito gratuito con semplice diritto di riscatto.
© Getty Images | 1) Goncalo Ramos, 74 milioni di euro
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