Milan, caccia al trequartista: Vlasic spinge per lasciare il Cska

MANOVRE ROSSONERE

Il croato vuole la maglia rossonera, dalla Spagna lanciano anche la suggestione Coutinho

Ufficializzato il ritorno di Brahim Diaz, il Milan continua la caccia all'erede di Calhanoglu per mettere definitivamente a posto la batteria dei trequartisti. Uno dei nomi più caldi resta quello di Nikola Vlasic del Cska, protagonista dell'ultimo Europeo con la maglia della Croazia: l'ex Everton ha già fatto capire al suo club di volersi trasferire in Italia, ma i russi al momento non sono intenzionati a concedere sconti, a dispetto della volontà del giocatore. Dalla Spagna, nel frattempo, emerge come alternativa l'ipotesi Coutinho, che potrebbe entrare in uno scambio con Romagnoli, da tempo nel mirino del Barcellona. Getty Images

Secondo Calciomercato.com Vlasic sta spingendo per vestire il rossonero e una prima offerta sarebbe già arrivata sul tavolo del Cska: 5 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus. I russi, però, di milioni ne chiedono 30 e vorrebbero che il diritto si trasformasse in obbligo. Come spesso accade, dunque, le divergenze tra le società riguardano più che altro la formula del trasferimento, ma qualche indizio a favore del Milan c'è: il croato non ha disputato neanche un minuto dell'ultima amichevole pre stagionale contro il Nizhny Novgorod e a fine match, incalzato dai giornalisti russi sul suo futuro, ha risposto con un veloce "non so".

Maldini e Massara comunque si guardano anche intorno. In catalogna sono sicuri che i dirigenti rossoneri stanno sondando anche la pista Coutinho, in uscita dal Barça. Secondo Sport nella trattativa potrebbe finire Alessio Romagnoli, che nell'ultima stagione ha faticato a trovare spazio e che invece i blaugrana ingaggerebbero volentieri, specialmente se dovessero lasciar partire Umtiti e Lenglet, a loro volta ai margini del progetto di Koeman.