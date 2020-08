Milan-Brahim Diaz: c'è l'accordo col Real Madrid, in attesa del sì del giocatore

Tra un rinnovo da ufficializzare e un paio di trattare, il Milan è pronto a chiudere per l'arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid. La società rossonera ha trovato l'accordo con i Merengues per l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del centrocampista offensivo classe 1999 e la dirigenza è fiduciosa di poterne annunciare l'arrivo. Per chiudere manca il "sì" definitivo del giocatore ex Manchester City che si è preso qualche giorno di tempo.