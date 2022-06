Milan-Botman, affare complesso: ultimatum del Newcastle a Lille e giocatore

TEMPO DI SCEGLIERE

Secondo i media inglesi i Magpies non aspetteranno oltre il difensore olandese che dovrà compiere una scelta

L'affare tra Milan e Sven Botman si sta rivelando molto più complesso di quanto si potesse ipotizzare dopo gli accordi trovati lo scorso inverno. Tra i rossoneri e il centrale olandese c'è il gioco al rialzo del Lille, con il Newcastle come controparte di questa asta. I Magpies però non vogliono più attendere oltre e hanno deciso di lanciare un ultimatum a giocatore e società francese per il weekend: al Lille è stato comunicato che l'offerta da 30 milioni di sterline non verrà più ritoccata e il giocatore dovrà scegliere se forzare comunque la mano per trasferirsi in Premier o aspettare ancora il Milan.

La sensazione è che l'infatuazione della dirigenza rossonera verso il centrale olandese si sia un po' spenta rispetto all'ardore dello scorso gennaio. Le prestazioni eccelse di Kalulu nella seconda parte di stagione e il rientro di Kjaer dall'infortunio stanno portando gli uomini mercato a valutare la necessità di un investimento importante in quella zona del campo. Il Milan, forte della preferenza di Botman rispetto a un futuro al Newcastle, non sta accelerando, anzi.

La società inglese però - come riporta il Telegraph - si è stancata di aspettare tanto il Lille quanto il giocatore. Il Newcastle ha reagito alle nuove richieste economiche del Lille rifiutando un nuovo gioco al rialzo e fermandosi all'offerta da 30 milioni di sterline. Altrimenti sono due i nomi già valutati per la difesa: Nathan Ake e Lloyd Kelly.

Il giocatore, invece, dovrà decidere se aspettare ancora il Milan o forzare la mano con la sua società per trasferirsi al Newcastle e sbloccare una situazione che è finita in una fase di stallo senza fine. L'attesa per la società rossonera però dovrà portare un'offerta economica al Lille ritenuta accettabile e che, ora come ora, sembra difficile.