Il Pisa è pronto a festeggiare il ritorno in Serie A dopo oltre trent'anni, tuttavia potrebbe dover far già i conti con un addio. Il club toscano potrebbe non mantenere Filippo Inzaghi durante la permanenza nella massima serie permettendo all'ex calciatore piacentino di accasarsi al Palermo o alla Salernitana come riportato da Tuttomercatoweb.com.