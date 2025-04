Napoli, Di Lorenzo: "Futuro? Mi vedo bene qui, ma discorso lontano"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è stato stuzzicato sul suo futuro in maglia azzurra: "Al momento è un discorso lontano - ha detto l'ex Empoli e Matera -. Però stiamo bene in questa città: le mie bambine sono napoletane a tutti gli effetti, ho comprato casa qui e sarò legato per sempre a Napoli, al popolo napoletano. Anche il murales visto poche settimane fa è qualcosa che resterà sempre della città, penso a un futuro in cui le mie figlie vengono qui e vedono il murales: questa cosa mi emoziona".