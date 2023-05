Il Milan blinda Maignan e pensa al futuro: rinnovo fino al 2028, pressing su Kamada e Loftus-Cheek

milan

Rinnovo e adeguamento per il francese, per il giapponese è ormai questione di dettagli. Pressing sul Chelsea per LC

Il Milan pianifica il suo futuro, con l'obiettivo di tornare in campo per la stagione 2023-24 più competitivo che mai. Dopo aver annunciato la presentazione delle nuove maglie per il prossimo anno, i rossoneri studiano il piano per il mercato che verrà, partendo dalle conferme e gettandosi a capofitto su obiettivi mai nascosti. E col rinnovo di Rafael Leao a un passo, sembra pura formalità quello di Maignan che potrebbe ricevere un più che meritato adeguamento di contratto. E alla finestra ci sono i due colpi dall'estero: Kamada e Loftus-Cheek.

Il piano per blindare Maignan - Una vera e propria arma in più per il Milan, perché quando ha giocato lui i rossoneri si sono sentiti più sicuri e quasi invincibili in una stagione che, a differenza della scorsa, ha avuto tanti alti e bassi. E due anni dopo il suo approdo a San Siro, Maignan potrebbe ricevere presto il tanto meritato adeguamento del contratto, con i rossoneri pronti a blindarlo da possibili big che vorrebbero strappargli via Magic Mike. Dal 2021, dall'arrivo dal Lille, il contratto del portiere francese non è mai stato toccato e quello in arrivo potrebbe portare importanti novità per l'estremo difensore rossonero. Sul tavolo, infatti, c'è un rinnovo per i prossimi cinque anni, fino al 2028, con adeguamento dello stipendio del 30% che lo farebbe passare dai 2,8 milioni attuali ai 4. Un balzo in avanti di tutto rispetto per Maignan, che diventerebbe così il secondo più pagato, con merito, nella rosa dei rossoneri. E permetterebbe anche di allontanare l'assalto di possibili big.

Kamada-Milan, ci siamo - Se il rinnovo di Maignan è dunque ai dettagli, a un passo sarebbe anche l'accordo col giapponese Daichi Kamada. Svincolato di lusso dall'Eintracht, proprio con i tedeschi sabato sera sfiderà il Lipsia e poi sarà atteso in Italia. Dopo Milan-Verona, infatti, il nipponico classe 1996 dovrebbe sostenere le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni. L'accordo, secondo le ultime sarebbe stato raggiunto su una base di 4 milioni lordi a stagione, 3 netti per il 26enne che a suon di gol è entrato nel cuore dei tifosi dell'Eintracht e che spera di stupire anche i rossoneri.

Pressing per LC - Continua intanto il pressing della dirigenza per Ruben Loftus-Cheek, altro uomo che il duo Maldini-Massara ha messo nel mirino già da diversi mesi. L'obiettivo è chiudere velocemente le trattative col Chelsea sfruttando il reciproco gradimento di calciatore e società, ma bisognerà far fronte alla richiesta dei Blues. Gli inglesi vogliono 25 milioni per il 27enne, i rossoneri spingono invece per uno sconto per arrivare al centrocampista.