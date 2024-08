Bennacer-Arabia, si va avanti. E il Milan continua a pensare a Koné

Manovre ROSSONERE

Altri contatti tra l'algerino e l'Arabia Saudita: in caso di partenza i rossoneri seguono il centrocampista classe 2001 del Borussia Moenchengladbach

Il futuro di Ismael Bennacer resta incerto, la prestazione poco convincente del centrocampista algerino contro il Torino ha riacceso le voci di mercato attorno a lui, e non è un caso che nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti con l'Arabia Saudita: le parti sono ancora distanti ma la cessione resta argomento attualissimo ed è per questo che il Milan pensa a un eventuale sostituto. Il nome è sempre quello di Manu Koné del Borussia Moenchengladbach, a cui si potrebbe anche aggiungere Silvano Vos dell'Ajax.

L'acquisto di Fofana ridurrà inevitabilmente lo spazio a disposizione di Bennacer. Di conseguenza, il regista algerino è oggi tra i possibili partenti. Non solo perché nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, possibile comunque uno sconto, ma anche perché la sua cessione potrebbe rappresentare per il Milan una significativa plusvalenza, un risparmio importante sul suo ingaggio da 4 milioni annui.

Tra lui e gli altri centrocampisti in partenza (Pobega piace a Bologna e Genoa, l'Al Shabab è su Adli) i rossoneri vogliono mettere insieme una cinquantina di milioni per poi virare su Koné e Vos. A proposito del franco-ivoriano, attenzione alla concorrenza della Roma (prima però i giallorossi devono cedere Bove): il Borussia Mönchengladbach chiede al momento almeno 25 milioni di euro. Per il classe 2005 dell'Ajax si spera di arrivare a una fumata bianca intorno ai 6 milioni.

Vedi anche Milan Milan, lesione del retto femorale per Morata: rientrerà dopo la sosta