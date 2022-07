Milan, attento al Leeds: super offerta per De Ketelaere

MINACCIA DALLA PREMIER

Il club inglese ha offerto 40 milioni di euro al Bruges

Il Milan rischia un'altra beffa targata Premier League. Dopo che Botman, a lungo nel mirino dei rossoneri, si è accasato al Newcastle anche De Ketelaere potrebbe scegliere l'Inghilterra vista la super offerta del Leeds. Il club di proprietà dell'italiano Radrizzani, infatti, sarebbe disposto a versare nelle casse del Bruges 35 milioni di euro più 5 di bonus, come riferisce il quotidiano belga Het Laatste Nieuws. © Getty Images

I rossoneri al momento sono fermi a 20 milioni più bonus, cifra che non soddisfa la dirigenza belga che aveva fissato il prezzo a 30 milioni. Ora, però, l'inserimento del Leeds potrebbe far saltare il banco. In patria scrivono che il talento preferirebbe sbarcare in Italia, anche dopo la chiamata con Stefano Pioli che è stata molto positiva. Ora tocca a Maldini e Massara, con l'ok di Elliott e della nuova proprietà, formulare l'offerta giusta per strappare il giovane trequartista di talento al Bruges e al... Leeds.