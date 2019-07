Milan, arrivano 30 milioni: André Silva va al Monaco

L'ESCLUSIVA

Andrè Silva ha già lasciato gli Stati Uniti. Il Milan ha trovato l'accordo con il Monaco e il portoghese passa ai monegaschi per 30 milioni di euro. È il primo passo per avvicinare Correa ai rossoneri, visto che nelle prossime ore è previsto l'incontro tra Maldini e l'Atletico Madrid per provare a chiudere sull'argentino. Giampaolo: "Suso via? Ci pensa la società"

Al momento ballano 10 milioni di euro tra domanda e offerta, nel senso che i Colchoneros insistono nel valutare Correa non meno di 50 milioni di euro. Cutrone al momento fa invece resistenza e non sembra entusiasta del corteggiamento del Wolwerhampton, ma anche Kessie, che piace in Premier, può essere utile per fare cassa. Nell'attesa che si sblocchi Correa, Giampaolo si gode Suso, impiegato da trequartista in questi primi giorni di raduno.

Bennacer, trionfatore in Coppa d'Africa, è già pronto a vestire la maglia rossonera, anche se l'algerino si aggregherà alla squadra soltanto tra 1 settimana, quando il Milan tornerà dalla tournèe negli States.

