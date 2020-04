Milan, André Silva allontana il rientro: "Tante ragioni per restare all'Eintracht"

André Silva giura fedeltà all'Eintracht Francoforte e allontana un suo possibile rientro al Milan: "Mi piacciono la città, i tifosi e mi piace la Bundesliga - ha detto l'attaccante di proprietà rossonera alla Bild - Qui mi trattano bene, ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare". Il bomber lusitano si augura di poter rimanere a lungo in Germania, anche se ammette che in questo momento fa un po' fatica a pensare al futuro: "Ultimamente ero in ottima forma, ma in un momento come questo, in cui tutti stiamo combattendo la pandemia, non riesco proprio a pensare al calcio. Tutto ciò che conta è la salute delle persone".