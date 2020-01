Milan, anche il Tottenham a caccia di Piatek

CONTESO

Si sta scatenando una piccola asta, in Inghilterra, per Piatek. L'ultima squadra a iscriversi alla corsa per l'attaccante polacco del Milan è il Tottenham, obbligato a guardarsi attorno dopo l'infortunio al tendine del ginocchio che ha messo fuori causa Harry Kane. Mourinho ha messo nel mirino il Pistolero e, scrive il Guardian, sarebbe pronto a recapitare a Maldini e Boban un'offerta da 30 milioni di sterline, quindi circa 35 milioni di euro, superando almeno per il momento la concorrenza di Aston Villa (fermo a 28-30 milioni) e West Ham.

Il tutto, manco a dirlo, gioca a favore del Milan, che ha bisogno di incassare appunto almeno 35 milioni per mettere a bilancio una plusvalenza e digerire meglio la cessione di un giocatore arrivato appena un anno fa e reduce, prima di questo inizio di stagione, di alcuni buonissimi mesi.

Boban, Maldini e Massara sono pronti a trattare e aspettano l'offerta giusta per chiudere. Intanto l'Aston Villa è al lavoro per portare in Inghilterra Pepe Reina (la fumata bianca è vicinissima: contratto di sei mesi con opzione per un'altra stagione) e continua ad allungarsi la lista dei rossoneri che potrebbero lasciare Milano in questo lungo gennaio. Da Borini a Rodriguez, passando per Paquetà, Suso, Kessie e Caldara i giocatori sul mercato e con trattative aperte sono parecchi e le eventuali cessioni potrebbero dare respiro al bilancio di un club che continua a essere alle prese con le restrizioni del FFP. Una volta chiuse alcune cessioni, si penserà poi ai rinforzi che saranno concentrati quasi esclusivamente sul centrale difensivo e su un centrocampista di qualità. Il cantiere è apertissimo e le porte, a quanto pare, sono quanto mai girevoli.