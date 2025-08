Milan, ai dettagli l'operazione Jashari: al Bruges subito 34 milioni di euro

Dopo alcune settimane di muro contro muro, Milan e Bruges hanno finalmente raggiunto l'intesa per Ardon Jashari, obiettivo dichiarato dei rossoneri da un mese abbondante. Decisivo è stato l'incontro andato in scena ieri tra l'entourage del centrocampista, il presidente Bart Verhaeghe e il CEO del club belga Bob Madou, a cui lo svizzero ha ribadito che non avrebbe accettato nessun’altra offerta se non quella del Milan. In queste ore stanno proseguendo i contatti tra le parti per definire l'operazione in tutti i suoi dettagli, soprattutto burocratici: il club belga incasserà subito 34 milioni di euro. Previsti anche 4,5 milioni di euro come bonus.