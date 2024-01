Milan, addio Krunic: va al Fenerbahce, venerdì le visite mediche

MANOVRE ROSSONERE

Il centrocampista lascia i rossoneri per volare da Dzeko e Bonucci: ai rossoneri 4,5 milioni di euro, bonus compresi

Rade Krunic al Fenerbahce: l'affare è fatto. Nonostante gli inserimenti dello Spartak Mosca e la proposta alla Lazio, il centrocampista bosniaco alla fine ha avuto ragione: accordo tra i turchi e il Milan, che incasserà 4,5 milioni di euro più bonus per l'ex Empoli. Il 30enne, che da agosto spingeva per lasciare Milano, vedrà sensibilmente aumentare il proprio ingaggio. In rossonero dal 2019 sotto la gestione Maldini (è stato pagato circa 8 milioni di euro), Krunic è stato uomo chiave nell'anno dello scudetto, specialmente nelle ultime, e decisive, uscite stagionali del 2022: venerdì svolgerà le visite mediche di rito. A precederlo Leonardo Bonucci, fresco di firma dopo l'addio all'Union Berlino.

ADDIO KRUNIC, LA RICOSTRUZIONE Si chiude dunque l'avventura di Krunic al Milan, una fine particolare per un centrocampista da sempre molto apprezzato da Pioli che però, dopo aver cercato la cessione la scorsa estate, non ha più ricostruito feeling con l'ambiente anche per la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza 2025. E infatti questa stagione poche presenze, l'ultima da titolare a novembre contro il Lecce e l'ultima in assoluto con il Borussia Dortmund al termine dello stesso mese.

MILAN, AGGIORNAMENTI SU POPOVIC Non ci sono ulteriori novità positive, lato rossonero, per Matija Popovic. L'attaccante classe 2006, svincolato dal Partizan Belgrado, era volato a Milano organizzandosi in proprio senza avvisare nessuno, cosa che non è piaciuta alla dirigenza del Milan, e comunque la frenata di ieri deriva soprattutto dal fatto che gli agenti hanno chiesto commissioni valutate troppo alte. L'affare Popovic non è del tutto sfumato ma la rottura definitiva sembra dietro l'angolo visto che i tentativi di riallacciare i contatti non hanno dato i frutti sperati ed è evidente che, senza contratto, ora può flirtare con altri club: uno di questi è la Juve, che ha chiesto informazioni su di lui, mentre non è nuovo l'interesse del Manchester City.

