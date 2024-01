Bonucci riparte dalla Turchia: annuncio del Fenerbahce

UFFICIALE

Il difensore ha lasciato l'Union Berlino con l'obiettivo di riconquistare la maglia azzurra in vista degli Europei

© ufficio-stampa Leonardo Bonucci è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il club turco attraverso un post su Instagram ha ufficializzato l'ingaggio del difensore, che lascia cosi' la Bundesliga e l'Union Berlino dopo soli sei mesi. "Benvenuto nella nostra famiglia, Leonardo Bonucci!", il messaggio pubblicato dalla societa' di Istanbul. L'ex giocatore della Juventus ha firmato un contratto fino a giugno con l'obiettivo di riconquistare la maglia azzurra in vista degli Europei.

IL SALUTO ALL'UNION BERLINO: "GRAZIE A TUTTI"

"In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all’estero. L’Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del Club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada.

Grazie a tutti i miei compagni e allo staff, una famiglia che mi ha reso più agevole la vita in questa mia inedita esperienza all’estero.

Oggi cambio nazione, ma non obiettivi.

E per un’ultima volta permettetemi di urlare #EisernUnion!".