"Il Milan vuole Modric". E il suo biografo fa sognare i rossoneri: "Sarà un'estate interessante"

17/07/2019

Dalla delusione per i continui no al sogno (quasi) impossibile: Luka Modric. I tifosi del Milan ripartono dal giocatore teoricamente più forte possibile, il Pallone d'oro in carica, per dimenticare i mancati arrivi, tra cui quello di Jordan Veretout, ormai a un passo dalla Roma. Lecito immaginare il croato in rossonero? In un certo senso sì.