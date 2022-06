Mercato Milan: spunta anche la Juve per Renato Sanches

mercato milan live

TEMPO REALE

I bianconeri sul portoghese del Lille, i rossoneri restano ottimisti

MILAN, ATTENTO: ANCHE LA JUVE SU RENATO SANCHES

Caso Renato Sanches. Il Milan resta naturalmente in vantaggio per il centrocampista del Lille, ma dopo l'inserimento del Psg è arrivata anche l'azione di disturbo della Juventus. Le Parisien, infatti, ha parlato dell'interessamento di un'altra squadra italiana per il portoghese. I bianconeri potrebbero cedere Rabiot e puntare sull'ex Bayen Monaco (oltre a Pogba) per il centrocampo di Allegri. Maldini e Massara nei prossimi giorni dovranno prendere una decisione, intanto Cherubini pensa allo sgarbo.

DUARTE RISCATTATO DAL BASAKSEHIR

Leo Duarte resterà ancora a Istanbul: il difensore brasiliano che non ha trovato fortuna con i rossoneri sarà riscattato dal Basaksehir, squadra dove gioca in prestito da un anno e mezzo. Nelle casse del Milan andranno circa due milioni di euro.

SCARONI: "LEAO PREZIOSO, MA IL MILAN SA SOSTITUIRE I GIOCATORI"

"Leao incedibile? Non mi occupo di cessioni, non voglio fare invasioni di campo. Leao è certamente una pedina preziosa, ma il Milan ha dimostrato di saper fare delle sostituzioni piuttosto incredibili". Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni ai microfoni di "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento. "Ricordo l'infortunio di Kjaer e l'ingresso di Kalulu, a posteriori siamo tutti contenti di aver scoperto un nuovo talento", ha aggiunto.

SCARONI: "IL FUTURO DI IBRA? MI AUGURO IN CAMPO"

"Il futuro di Ibrahimovic? Mi auguro sia ancora in campo e penso se lo auguri anche lui. So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa fare lui, se finirà come io mi auguro ricomincerà a giocare". Lo ha spiegato il presidente del Milan Paolo Scaroni a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Ha giocato un ruolo fondamentale e continuera' a giocarlo nello spirito del Milan costruito in questi anni", ha aggiunto.