Mercato Milan, si pensa anche a Ramsey per il post-Calhanoglu

Manovre rossonere

I rossoneri starebbero valutando il gallese in prestito nel caso in cui la Juventus mettesse le mani su Pjanic o Locatelli

Il mercato del Milan continua a ruotare anche attorno al sostituto di Hakan Calhanoglu, ruolo delicato nei meccanismi di Stefano Pioli. Tra i candidati, per la posizione vacante potrebbe farsi strada il nome di Aaron Ramsey, coinvolto negli esperimenti di Massimiliano Allegri ma con il rischio di perdere centralità in caso di arrivo di Manuel Locatelli o Miralem Pjanic. I rossoneri potrebbero proporre un prestito.

Con le opzioni Hakim Ziyech e Nikola Vlasic ancora preferibili seppur più onerose, il gallese bianconero potrebbe prendere i contorni di un'occasione estiva di qualità certificata. Nonostante le prestazioni non sempre eccelse di Aaron Ramsey dal momento del suo arrivo in Italia, le capacità tecniche del calciatore non sono in discussione, così come l'abilità di fungere da regista avanzato, arretrato o incursore. Stefano Pioli non sembra volere infatti un trequartista con attitudine solamente offensiva, ma un elemento più versatile in grado di coprire le incursioni altrui, di abbassarsi se richiesto dall'allenatore o dalla situazione di gioco.

In questo esatto momento Massimiliano Allegri non si priverebbe della bandiera del Galles, ma la situazione cambierebbe con l'arrivo in bianconero di Manuel Locatelli o Miralem Pjanic. Soprattutto nella volontà del giocatore, che vedrebbe ridotti spazio e minutaggio nel centrocampo della Juventus. L'idea potrebbe interessare al Milan con la formula del prestito, così da poter investire nei cartellini su altre zone del campo: a proposito di liquidità, è praticamente chiusa la cessione di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte, operazione che permetterà appunto ai rossoneri di intervenire sul mercato con una forza differente.