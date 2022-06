Mercato Milan: Maldini e Massara dentro o fuori, poi l'assalto ai rinforzi

mercato milan live

TEMPO REALE

I direttori dell'area tecnica dovrebbero firmare il rinnovo entro martedì, ma ci sono ancora dettagli da limare. Solo dopo il mercato rossonero potrà finalmente decollare

COLOMBO SPEDITO AL LECCE

Dopo l'esperienza in Serie B con la Spal (conclusa con 6 gol a referto), Lorenzo Colombo è pronto a un altro prestito. L'attaccante di proprietà rossonera giocherà nel Lecce, ora resta solo da limare i dettagli. L'accordo si basa su un prestito con diritto di riscatto più contro-opzione a favore dei rossoneri.

MILAN, MERCATO PRONTO A DECOLLARE

Potrebbe essere la prossima la settimana del Milan. Tra martedì e mercoledì potrebbero arrivare i benedetti rinnovi di Maldini e Massara che, come dimostra l'incontro del ds con Pinto, stanno in ogni caso lavorando alla squadra del futuro. La Gazzetta parla ancora di qualche dettaglio da limare e, almeno in linea teorica non dovrebbero esserci sorprese. Il condizionale, però, come in ogni trattativa che viene trascinata fino all'ultimo giorno, è d'obbligo anche considerando che dalla proprietà non arrivano smentite sul possibile accordo ma, a oggi, nemmeno conferme. Lunedì, intanto, è previsto l'arrivo a Milano per visite e firme di Origi, che sarà ufficialmente il primo acquisto rossonero. Per quanto riguarda Botman e Sanches, lasciati in stand-by proprio in attesa di risolvere i nodi societari, dalla Francia rimbalzano notizie sulla possibilità che le loro cessioni, certe, da parte del Lille, possano slittare a luglio senza che vi sia la necessità, come pareva, di incassare entro il 30 giugno. In ogni caso, come scritto ieri, Maldini e Massara tengono aperta la porta alle alternative: Douglas Luiz per il centrocampo, Malick Thiaw o Maxime Esteve per la difesa.

MILAN, INCONTRO PER DOUGLAS LUIZ

Il Milan sonda il terreno per Douglas Luiz. In giornata i dirigenti rossoneri avrebbero incontrato gli agenti italiani del calciatore. Un summit per capire gli eventuali margini dell'operazione e le richieste economiche. Legato ancora un altro anno all'Aston Villa e molto interessato alla possibilità di un trasferimento in rossonero, Douglas Luiz sarebbe il profilo individuato dal Milan per rinforzare la mediana se dovesse saltare definitivamente la pista Renato Sanches.

SFUMA IL SOGNO NKUNKU: UFFICIALE IL RINNOVO COL LIPSIA

"Sono felice di continuare a indossare la maglia dell'RB Lipsia. Sono rimasto davvero colpito dagli sforzi del club per tenermi". Queste le prime parole di Christopher Nkunku dopo l'annuncio del rinnovo col Lipsia. Il francese si legherà ai Roten Bullen per altri due anni. Su di lui si vociferava del Milan e persino del Real. Secondo Marca, il francese ha voluto inserire una clausola di 60 milioni che si attiverà dalla prossima stagione.

INCONTRO CON LA ROMA PER FLORENZI

Si è svolto oggi a Milano l'incontro tra i rossoneri e la Roma per parlare del riscatto di Alessandro Florenzi. Presenti il gm giallorosso Pinto, Maldini e il ds Massara. L'accordo è molto vicino per una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

ORIGI ARRIVA LUNEDÌ

E' previsto per lunedì l'arrivo di Divock Origi. L'attaccante ex Liverpool svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. Il belga resterà poi a Milano in attesa del raduno rossonero fissato per il 4 luglio.

THIAW O ESTEVE ALTERNATIVE A BOTMAN

Come per Sanches, anche la trattativa per Botman si è complicata e il Milan pensa a una pista alternativa. In particolare dai costi non elevati come quelle che portano a Malick Thiaw, ventenne dello Schalke 04, e Maxime Esteve, parietà francese del Montpellier.

SALTA L'IPOTESI ENZO FERNANDEZ

E' sfumata subito l'ipotesi Enzo Fernandez per il Milan. Il giovane talento del River Plate, infatti, è stato ingaggiato dal Benfica per una cifra attorno ai 10 milioni di euro più altri 8 di bonus. L'argentino era finito nel mirino dei rossoneri come possibile alternativa a Renato Sanches.

PIACE TRAORE DEL SASSUOLO, AVVIATI I CONTATTI

Traore del Sassuolo piano B per il Milan in caso saltasse l'arrivo di Renato Sanches, su cui è forte l'interesse del Psg. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui tra i due club non ci sarebbe una trattativa in corso ma la società rossonera avrebbe già avviato contatti esplorativi sia con il Sassuolo che con l'entourage del centrocampista offensivo ivoriano, reduce da un grande finale di stagione con la maglia neroverde.

GATTUSO VUOLE CASTILLEJO

Rino Gattuso vuole Castillejo. Lo riporta il Corriere dello Sport, secondo cui il neo tecnico del Valencia punta sullo spagnolo.