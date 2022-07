Mercato Milan: in arrivo l'offerta decisiva per de Ketelaere, Castillejo va al Valencia

mercato milan live

Maldini e Massara pronti all'affondo finale per il belga: ogni ora potrebbe essere buona per la fumata bianca. Lo spagnolo raggiunge Gattuso

DE KETELAERE, DAL BELGIO: ECCO LA NUOVA OFFERTA

Scatto Milan per Charles de Ketelaere. Secondo quanto riporta il collega della testata belga RTL Sport Alexandre Braeckman su Twitter, il club rossonero avrebbe presentato al Bruges la seconda offerta per il classe 2001: 30 milioni più i cartellini di Jungdal e Roback. Il club belga starebbe esaminando la proposta.

TSADJOUT ALLA CREMONESE, I ROSSONERI INCASSANO UN MILIONE

L'attaccante classe '99 si aggiungerà al ritiro grigiorosso stasera, prima di firmare il contratto che ne sancirà il passaggio a titolo definitivo dal Milan. Il club rossonero, che ne detiene il cartellino, riceverà una cifra vicina al milione di euro.

CASTILLEJO-VALENCIA: FATTA

Samu Castillejo lascia il Milan, chiuso l'affare con il Valencia di Gattuso: cessione a titolo definitivo. L'esterno offensivo spagnolo ha già salutato i compagni e dovrebbe partire per la Spagna in serata. Per Castillejo il Milan non incasserà nulla, ma risparmierà circa 7 milioni lordi sul bilancio tra ingaggio e quota di ammortamento. Club e giocatore si sono infatti accordati per risoluzione del contratto con una cifra minima di indennizzo.

DE KETELAERE, PRONTA L'OFFERTA DA 30 MILIONI

Ogni giorno potrebbe essere buono, ogni ora potrebbe essere quella dell'attesa fumata bianca. Il Milan stringe i tempi per de Ketelaere ed è pronto a sferrare l'assalto decisivo al Bruges. Oggi o al massimo domani, Maldini e Massara recapiteranno al club belga l'attesa offerta da 30 milioni che dovrebbe sbloccare definitivamente l'affare. Il Milan non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare quello che considera un talento di grande prospetto e d'altra parte lo stesso Bruges si trova di fronte alla maggiore offerta ricevuta nella sua storia e, infatti, ha escluso il giocatore dall'ultima amichevole e, secondo Hln, lo lascerà fuori anche mercoledì nel match contro l'Utrecht e, nel caso, nella supercoppa di domenica contro il Gent.

DA BENNACER A LEAO: MALDINI E MASSARA LAVORANO SUI RINNOVI

Da una parte la necessità di rinforzare la squadra con giocatori nuovi, dall'altra quella di non perdere a zero alcuni tra gli elementi più importanti della rosa. Tomori a parte, per cui il rinnovo arriverà senza fretta - il giocatore vuole restare in rossonero e la trattativa non dovrebbe essere troppo complicata -, qualcosa si sta muovendo anche sul fronte Bennacer, per il quale sembrava già fatto tutto mesi fa ma che, in attesa del cambio di proprietà, aveva rinviato i colloqui. L'algerino è considerato al centro del progetto e la trattativa è ripartita. Possibile che si arrivi presto alla fumata bianca. Più complicato il discorso relativo a Leao: il Milan ha messo sul piatto 4,5 milioni a stagione, Mendes ne chiede 6,5 più bonus. C'è distanza e si proverà a trovare un accordo magari a metà strada, ma nessuno, dalla proprietà all'area tecnica, ha intenzione di perdere il portoghese. Attenzione a Sanches, sempre nella scuderia di Mendes: cedere un po' sul giocatore del Lille (accordo già raggiunto a 10 milioni più bonus con il club francese) a livello di ingaggio potrebbe aiutare Maldini e Massara a chiudere meglio il rinnovo di Leao.

CALDARA E MALDINI: OGGI POTREBBE ESSERE IL GIORNO DELL'ADDIO

Caldara e Maldini sono molto vicini all'uscita in prestito e notizie in questo senso potrebbero arrivare già in giornata. Il centrale ex Venezia è a un passo dallo Spezia: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni e il club ligure conta di metterlo a disposizione di Gotti già nei prossimi giorni. Per Daniel Maldini la destinazione, sempre in prestito, dovrebbe essere Verona. Anche in questo caso si tratta di un affare che potrebbe chiudersi a brevissimo.

LIONE, AULAS CONFERMA OFFERTE PER PAQUETA': AL MILAN IL 15%

Soldi in arrivo nelle casse del Milan. Come confermato dal presidente Aulas, al Lione sarebbero pervenute diverse offerte per Paquetà tra i 60 e i 70 milioni. I rossoneri hanno diritto al 15% della rivendita del giocatore e potrebbero quindi incassare circa 8 milioni. Su Paquetà sembra forte, in particolare, l'interessamento del Newcastle.

IL MILAN NON STRINGE LA PRESA PER DIALLO

La lista degli esuberi del PSG è appena trapelata al pubblico, e tra i nomi più caldi c'è quello di Abdou Diallo. Il campione d'Africa è da tempo nel mirino di Maldini e Massara, ma come puntualizza Calciomercato.com il Milan attualmente si è imposto altre priorità. Prima andranno risolti i nodi offensivi di De Ketelaere e Ziyech, poi si potrà parlare del rimpiazzo di Romagnoli. A scoraggiare la dirigenza rossonera inoltre, è il prezzo fissato dal ds Campos: 30 milioni sono una cifra troppo alta per il budget del Diavolo.

STERLING LIBERA ZIYECH

Non servivano conferme, dato che di fatto gli era già stato comunicato che non faceva più parte del progetto, ma Ziyech è sempre più lontano dal Chelsea e, di conseguenza, sempre più vicino al Milan. I londinesi hanno infatti chiuso con il Manchester City per Sterling che, di fatto, libera proprio l'esterno marocchino. In settimana i rossoneri proveranno a trovare l'accordo con i Blues sulla formula del prestito e a chiudere l'affare.

CALABRIA BLINDA LEAO: "TANTO ANCORA DA FARE"

Con il rinnovo ancora in bilico, venerdì Rafa Leao ha pubblicato un post sui social in cui ringrazia tutti per la grande stagione dell’annata scorsa ("Ho degli obiettivi da raggiungere, ma sono orgoglioso dei risultati della scorsa stagione. Non mi fanno perdere motivazione e concentrazione") e Davide Calabria, nuovo capitano rossonero, ha commentato subito: "Tanto altro ancora da fare, dai!".

L'AFFARE SANCHES LEGATO AL RINNOVO DI LEAO?

Il Corriere dello Sport parla di "variabile Mendes" nell'affare Renato Sanches: il potente procuratore infatti segue sia il centrocampista che Rafael Leao, in trattative col Milan per il rinnovo. Per Sanches la richiesta di ingaggio è passata da 3,5 milioni a 5 milioni, per l'esterno rossonero chiede invece 7 milioni di euro a stagione. Intrecci di mercato che rischiano di avvicinare Sanches al Paris Saint-Germain.